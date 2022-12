Declarações de Rúben Dias, internacional português, na flash interview à SIC Notícias após a derrota da seleção nacional frente a Marrocos, por 1-0, nos quartos de final do Mundial 2022:

«[Sentiu anti-jogo de Marrocos?] Foi um jogo complicado e ainda mais quando eles se apanharam a ganhar, pois acabaram por usar outros extras. Perdeu-se muito tempo e quebraram o ritmo do jogo. Não foi assinalado um penálti na primeira parte, no lance do Bruno, ainda não vi a repetição, mas pareceu-nos muito claro e é difícil entender como não se marca. De qualquer das maneiras, ainda não vi e vou focar-me no jogo.

Sabíamos perfeitamente contra que equipa estávamos a jogar e não era uma equipa nada fácil, bastava ter visto os jogos anteriores, em especial com a Espanha, para perceber o porquê de estarem onde estão. Tentámos tudo, era um jogo perigoso, porque nos deixavam ter a bola, mas era um ‘deixar' traiçoeiro, porque estavam à espera do momento para a transição. Quando fazem o golo, tudo se complica, porque se fecham ainda mais e começam a ter mais espaço, com o tempo, para as transições.

Não há nada a dizer em termos da atitude e entrega de todos. É seguir em frente.

[Ruído à volta de Cristiano Ronaldo influenciou?] Falou-se muito e é uma tendência natural do nosso país para, neste momentos, em vez de unir-nos, tentámos parar-nos a nós próprios. O grupo sempre esteve unido, à margem daquilo que se falava. Fazíamos piadas com isso porque não há outra maneira de encarar. Viemos aqui com tudo, infelizmente não conseguimos ser melhores hoje, mas levamos mais uma experiência e temos de ter noção de que temos uma geração cheia de talento, com muita qualidade e muito para dar.»