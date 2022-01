No regresso às escolhas da Venezuela, Salomón Rondón apontou um hat trick e liderou o triunfo da seleção «viñotinto» diante da Bolívia (4-1).

Na estreia de José Pékerman ao leme da Venezuela, o avançado do Everton tornou-se no segundo venezuelano a marcar três golos num jogo de qualificação para o Mundial, depois de Josef Martínez, em 2016, precisamente diante do conjunto boliviano.

Rondon abriu o marcador aos 24 minutos e aumentou a vantagem ainda dentro do primeiro tempo (34m).

Bruno Miranda até reduziu aos 38 minutos, mas a Venezuela viria apontar mais dois golos na segunda parte. Darwin Machis fez o 3-1, à passagem do minuto 55, enquanto Salomón Rondón fechou o hat trick com uma «bomba» aos 67 minutos.

Apesar da vitória, a Venezuela continua no último lugar na zona sul-americana e já não tem hipóteses de ir ao Mundial de 2022. Já a Bolívia, é oitava, a quatro pontos dos lugares de play-off.