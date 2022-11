A FIFA e a Adidas confirmaram esta terça-feira que Cristiano Ronaldo não tocou na bola no primeiro golo de Bruno Fernandes frente ao Uruguai, também o primeiro da Seleção Nacional no duelo da segunda jornada do grupo H do Mundial 2022.

Num comunicado citado pelo The Athletic e pela ESPN, a marca desportiva germânica que fabrica as bolas da competição diz que a tecnologia indica que não houve toque do avançado português antes da «redondinha» ir para dentro da baliza.

«No jogo entre Portugal e Uruguai, e através da ‘Connected Ball Technology’, conseguimos definitivamente demonstrar que não houve qualquer contacto de Cristiano Ronaldo com a bola no momento do primeiro golo», lê-se, na nota.

«Não se mediu nenhuma força externa na bola, de acordo com as nossas medições. (…) O sensor que está dentro da bola permite-nos ser altamente precisos na nossa análise», escreveu ainda a Adidas.

Recorde-se que a FIFA começou por atribuir o golo a Cristiano Ronaldo, mas mudou depois a decisão e atribuiu-o a Bruno Fernandes. O capitão da Seleção Nacional afirmou inclusivamente que tinha tocado na bola, antes de o organismo que rege o futebol mundial ter anunciado que ia analisar o lance.

