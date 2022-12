O médio da Seleção Nacional, William Carvalho, em declarações zona mista após a vitória frente à Suíça (6-1), nos oitavos de final do Mundial 2022:

«Preparámos bem o jogo, acreditávamos que podíamos vencer.

[Exibição do Gonçalo Ramos] O Gonçalo é um jovem que tem muita qualidade e demonstrou mais uma vez isso.

[Como está o ambiente no balneário] O ambiente é bom, de união desde o início do jogo e mais com esta vitória.]

[Ganhar por 6-1 dá uma motivação extra?] O importante era ganhar, marcarmos seis golos é sempre bom, mas se tivéssemos ganho por 1-0 era a mesma coisa.

[O que fez a diferença, foi Ronaldo ter começado no banco?] Não, a equipa entrou como entra em todos os jogos, conseguimos estar focados.

[Gonçalo Ramos] Vai ter de pagar um jantar a todos amanhã.»