Bruno Fernandes, em declarações à SIC Notícias, depois da derrota diante de Marrocos (0-1), em jogo dos quartos de final do Campeonato do Mundo:

- Tínhamos qualidade para ir mais longe, a entrega e compromisso que a equipa teve merecia mais.

Pepe fez criticas à arbitragem, concorda?

- Sabíamos antes do jogo que o árbitro era argentino, acho inadmissível nesta competição não termos árbitros portugueses, independentemente de reclamarmos muito na nossa Liga. Ter um árbitro que ainda tem uma seleção sua em competição a arbitrar um jogo nesta fase final é minimamente estranho.

Portugal era candidato, como estão os jogadores emocionalmente?

- Tristes, abalados, em baixo. Perdemos uma oportunidade, acreditávamos que tínhamos capacidade para ir mais longe, independentemente de ser Marrocos ou jogarmos com a Argentina, Brasil ou outra qualquer. Olhámos para este jogo para chegar às meias-finais, mas não conseguimos. Hoje Marrocos esteve melhor, mereceu. Independentemente do que dissemos em relação à arbitragem, Marrocos mereceu, esteve bem no jogo, temos de dar mérito também a eles. Não podemos agarrar-nos a tudo e mais alguma coisa. Há que dar os parabéns a Marrocos.

Barulho exterior com Ronaldo incomodou?

- Não, estamos focados no que podemos controlar. Sabemos que temos um jogador que chama muito atenção e as pessoas querem falar dele por ser quem é, mas não foi por isso que a seleção não foi mais longe.

Agora é altura de levantar a cabeça?

- Não há que levantar ou baixar a cabeça, temos noção do que fizemos e do que podíamos fazer. Agora é ir para casa, estar com as famílias, até para recuperar mentalmente. Esta seleção estará de volta e estará pronta para dar uma resposta. Queremos representar o nosso país.