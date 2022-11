O árbitro norte-americano Ismail Elfath foi designado para dirigir o jogo de estreia de Portugal no Mundial2022, diante do Gana, a contar para o Grupo H, na próxima quinta-feira.

Elfath, de 40 anos, é um dos 28 estreantes em campeonatos do mundo e vai arbitrar pela primeira vez um encontro da principal seleção portuguesa, sendo que a única ligação às cores lusas diz respeito a um jogo da formação de sub-20, no Mundial de 2019, na Polónia.

Na altura, o juiz norte-americano foi escalado para dirigir a partida da fase de grupos com a Argentina, que Portugal perdeu por 2-0. Essa formação contava com Diogo Costa, Diogo Dalot e Rafael Leão, que agora estão ao serviço da seleção principal no Mundial2022.

Internacional desde 2016, Elfath, que foi eleito melhor árbitro da última edição da Major League Soccer (MLS), será auxiliado em campo pelos compatriotas Kyle Atkins e Corey Parker, enquanto a francesa Stéphanie Frappart vai desempenhar as funções de quarto árbitro.

O também norte-americano Armando Villarreal será o videoárbitro.

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 16h00, no Estádio 974, em Doha, em jogo do Grupo H do Mundial2022.