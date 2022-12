A Suíça vai ser a adversária de Portugal nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, depois desta sexta-feira ter vencido a Sérvia por 3-2 em jogo do Grupo G, garantindo o segundo lugar, atrás do Brasil, mas à frente de Camarões e Sérvia.

Guia Mundial 2022: conheça melhor a seleção da Suíça

Portugal e Suíça vão, assim, lutar por uma vaga nos quartos de final no Estádio Lusail, já na próxima terça-feira, dia 6 de dezembro, com o início de jogo marcado para as 19h00 de Portugal.

As duas seleções já se tinham cruzado na fase de grupos do Euro2008, num jogo que a seleção helvética, a jogar em casa, venceu por 2-0, com dois golos de Hakan Yakin.

Já este ano, em junho, Portugal e Suíça defrontaram-se por duas vezes, na fase de grupos da Liga das Nações. Portugal goleou a Suíça, em Alvalade, por 4-0, mas depois perdeu na Suíça por 1-0.

No total, as duas seleções já se defrontaram por 25 vezes, entre jogos particulares (10), jogos de qualificação para o Campeonato da Europa (2), qualificação para o Mundial (9) e jogo da Liga das Nações (3), além do tal jogo no Euro 2008. O saldo é favorável aos suíços que somam 11 triunfos contra 9 de Portugal, com cinco empates pelo meio.