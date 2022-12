Portugal tem cinco jogadores em risco de falhar os quartos de final do Campeonato do Mundo, caso vença a Suíça, na próxima terça-feira, nos oitavos de final. A seleção helvética, por seu lado, também conta com sete jogadores em risco de suspensão, uma vez que os cartões, desde 2006, só «limpam» antes dos jogos das meias-finais.

Os cartões acumulados na fase de grupos vão que continuar a contar para os jogos dos oitavos e quartos de final, portanto, todos os jogadores ainda em prova que já viram um cartão amarelo, estão em risco de falhar os jogos dos quartos ou mesmo das meias finais.

São para já os casos de Danilo Pereira, Bruno Fernandes, Rúben Neves, João Félix e Rúben Dias, no caso de Portugal; e os de Nico Elvedi, Manuel Akanji, Fabian Rieder, Fabian Schaer, Granit Xhaka, Ruben Vargas e Silvan Widmer, no caso da Suíça.

Depois dos quartos de final, volta tudo à estaca zero, pelo que um jogador que chegue às meias-finais só poderá ficar indisponível para uma eventual final caso seja expulso no jogo anterior.

Este é atual quadro disciplinar no que diz respeito à acumulação de cartões, mas nem sempre foi assim nas fases finais dos Campeonatos do Mundo.

Desde o Mundial 1970, no México, quando foram introduzidos os cartões, até 2002, na Coreia do Sul e Japão, os cartões eram acumuláveis desde o primeiro jogo até à final. Qualquer jogador que visse um segundo cartão, seja em que fase da prova fosse, teria obrigatoriamente de cumprir um jogo de castigo no jogo seguinte, como aconteceu com o alemão Michael Ballack, na final de 2002, em que o Brasil acabou por comemorar o «Penta» frente à Alemanha (2-0).

A FIFA acabou por alterar a regra a partir do Mundial 2006, na Alemanha, de forma a que na final pudessem estar os melhores jogadores de cada seleção, passando a limpar os cartões antes dos jogos das meias-finais. Desde então, cada jogador que chegue à meia-final com um cartão, fica com o cadastro limpo e só falhará a final caso seja expulso.