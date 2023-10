A Argentina vive uma das melhores fases da história recente. Campeã em título, a albiceleste tem apenas uma derrota nos últimos 51 jogos (!) e é líder do ranking FIFA. Após o triunfo no Peru, Messi foi convidado a comparar a seleção argentina ao Barcelona de Pep Guardiola e admitiu que não há grandes diferenças entre as duas equipas.



«Esta equipa é impressionante e continua a crescer jogo após jogo. Cada vez joga melhor. Fazer uma comparação com o Barcelona... é a melhor equipa da história do Barcelona. É demasiado não? Mas acho que esta equipa está muito perto pelo que demonstrou, por ter conquistado a Copa América e o Mundial. Há muito mérito nisso. Temos grandíssimos jogadores, jogue quem jogar não se nota porque o estilo de jogo está muito marcado. Esperamos continuar neste caminho», referiu, em declarações à TyC Sports.



O avançado do Inter Miami considerou que a seleção se libertou após sagrar-se campeã da América do Sul. «Crescemos a nível de jogo, ficámos soltos porque vencemos e depois do Mundial, ainda mais. Esta equipa tem muita confiança e está solta. Onde quer que jogue, esta seleção é protagonista, tem a bola e sente-se confortável. Desfrutamos muito desta forma», vincou.



Na última madrugada a Argentina venceu no Peru por 2-0 com dois golos de Messi, que bateu recorde de golos na qualificação da zona sul-americana.