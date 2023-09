O selecionador da Bolívia, Gustavo Costas, não poupou nas críticas aos seus jogadores após a derrota contra a Argentina, num jogo da segunda jornada da fase de apuramento para o Mundial 2026.

«Primeiro temos de pedir perdão aos nossos adeptos. Devemos ter vergonha. Perder assim... não fizemos nada do que planeámos. Queríamos pressionar desde o primeiro minuto, mas a Argentina teve bola. Logo no início não mostrámos o que trabalhámos, nem o que planeámos. Por isso devemos um pedido de desculpa. Dói perder dsta maneira. Podes perder com a Argentina, mas não assim. (...) Parece que nós é que sofremos com a altitude», referiu, em conferência de imprensa.



Os bolivianos perderam por 3-0 em La Paz diante da Argentina. Enzo Fernández, Tagliafico e Nico González anotaram os golos da seleção campeã mundial.