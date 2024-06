Esta terça-feira, a seleção de Cabo Verde recebeu e venceu, por 1-0, a Líbia, na quarta jornada do Grupo D da Qualificação para o Mundial 2026.

Com uma vitória, um empate e as mesmas derrotas antes do apito inicial, a seleção cabo-verdiana precisava de pontuar para não ver o adversário fugir. Aos 10 minutos, Diney Borges marcou o golo solitário da partida, com assistência de Kevin Lenini.

Com este resultado, Cabo Verde sobe ao terceiro lugar, com sete pontos, os mesmos que a Líbia, que está em segundo. Angola e Camarões entram em campo às 20h desta terça-feira. O Essuatíni está em último, com zero pontos, enquanto que a Maurícia encontra-se em quinto, com quatro.

No lado da equipa da casa jogou Bebé, ex-Benfica, Jovane Cabral, do Sporting e emprestado ao Olympiakos, Fabrício Garcia Andrade, do Estoril, Diogo Mendes, do Marítimo e Hélio Varela, do Portimonense. No banco ficou Bruno Varela, do V. Guimarães, Wagner Pina, do Estoril, e Jójó, do Paços de Ferreira.

