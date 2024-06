A seleção do Togo, orientada pelo português Paulo Duarte, perdeu com a congénere do Congo, neste domingo, em Kinshasa. Um único golo fez a diferença, numa partida que contou para o apuramento do Mundial 2026.

O golo surgiu aos seis minutos, após um grande cruzamento de Yoan Wissa, de trivela, para o segundo poste, onde estava Meschak Elia, avançado do Young Boys.

Assim, os congoleses passam a somar sete pontos, na terceira posição do grupo. Já o Togo tem três pontos e está na quarta posição, em seis equipas. O líder do grupo é o Senegal.

Paulo Duarte, que tem feito um longo percurso em África, é selecionador do Togo desde 2021.