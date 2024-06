As seleções de Angola e Moçambique venceram esta sexta-feira, respetivamente, o Essuatíni [antiga Suazilândia], por 1-0, e a Somália, por 2-1, em jogos da primeira ronda da fase de qualificação da zona africana para o Mundial2026.

Em Luanda, os Palancas Negras, comandados pelo técnico português Pedro Gonçalves, beneficiaram de um golo madrugador de Mabululu, logo aos dois minutos, para somarem os três pontos e a primeira vitória nesta fase, após dois empates nas primeiras rondas.

Angola, mais uma vez com David Carmo a titular, segue no segundo lugar do Grupo D, agora com cinco pontos, menos dois do que a líder Líbia, que também já disputou três encontros.

Também a jogar em casa, no Estádio do Zimpeto (em Maputo), os Mambas, com o sportinguista Geny Catamo de início, beneficiaram dos golos de Alfons Amade (14m) e de Stanley Ratifo (29m) para somar a segunda vitória em três jogos, mas continuam no quarto lugar com seis pontos, os mesmos do que o trio da frente (Argélia, Guiné e Uganda).

Ismail Shirwa ainda reduziu para a Somália, aos 66 minutos, mas não evitou a derrota e o último lugar do agrupamento, ainda sem pontos, fruto de três derrotas em três jogos.