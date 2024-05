O Petro de Luanda, comandado pelo português Alexandre Santos, sagrou-se tricampeão angolano esta quarta-feira, ao vencer o Wiliete de Bengeuela, por 3-0.

Os golos da equipa do treinador luso foram apontados por Julinho (7m) e Tiago Azulão (16m e 29m).

Com apenas uma jornada por disputar, o Petro de Luanda ocupa o primeiro lugar, com 64 pontos, mais quatro do que o Sagrada Esperança, que já não vai conseguir reverter a desvantagem.

O Petro de Luanda, que também conta com os portugueses Pedro Pinto e Alexandre Guedes nas suas fileiras, consegue o terceiro título consecutivo, algo que não era alcançado há quase 30 anos.