Geny Catamo é um herói em Moçambique! Feizal Sidat, presidente da Federação Moçambicana de Futebol, destacou o jovem do Sporting como um exemplo da potencialidade do país na modalidade, isto depois do mesmo tenho singrado em Portugal como campeão nacional.

«O Geny tem demonstrado ao mundo a qualidade e o talento que o nosso país tem para oferecer. Ele é um exemplo de que com dedicação, trabalho árduo e apoio, os nossos jogadores podem alcançar o mais alto nível internacional», referiu o presidente, esta segunda-feira, numa homenagem a Geny, em Maputo

No estágio da seleção moçambicana desde segunda-feira, o futebolista do Sporting vai representar o país frente à Somália, na sexta-feira, e a Guiné Conacri, três dias depois, em jogos a contar para a qualificação para o Mundial 2026.

Depois de ser destacado, Geny reagiu e agradeceu pelo «acompanhamento ao longo da carreira», reforçando que agora precisa de «manter o foco».

«A mensagem que eu tenho é de agradecimento, porque sinto a paixão que eles têm por mim. E não tenho como descrever. É só mesmo agradecer pelo acompanhamento da minha carreira. Agora, que estou nesta fase, é tudo bonito. É manter o foco naquilo que eu quero e o caminho vai decidir por si», destacou o jogador.