A Arábia Saudita desistiu da ideia de concorrer à organização do Mundial 2030. A decisão já está tomada e já foi comunicada aos parceiros, segundo avançou a Marca e confirmou o Maisfutebol. Esta era, de resto, uma medida que já era esperada no circuito da FIFA.

No fundo, a Arábia Saudita lançou a ideia de concorrer à organização do Mundial 2030 numa candidatura conjunta com o Egito e com a Grécia, mas nunca teve um trabalho de bastidores que permitisse perceber um verdadeiro empenho.

Segundo foi possível saber, os árabes notaram cedo a dificuldade que iria ser ganhar esta corrida.

Depois disso, a associação de Marrocos à candidatura ibérica, formada por Portugal e Espanha, tornou-se fundamental para este desfecho, já que permitiu roubar muitos votos de África e do mundo árabe.

Nos circuitos da FIFA, garantem também que a diplomacia de António Laranjo, coordenador da candidatura ibérica e um excelente estratega negocial, acabou por desequilibrar os pratos.

Perante isto, a Arábia Saudita considerou que não tinha hipóteses de ganhar e decidiu retirar-se da corrida, para se concentrar na candidatura ao Mundial 2034.

Recorde-se que nesta altura ainda não existem candidaturas oficiais, mas apenas intenções de candidatura. Até setembro, todos os projetos que queiram organizar o Mundial 2030 têm de formalizar a intenção junto da FIFA, apresentando ao bidding process.

Por isso não se pode falar de uma desistência da candidatura da Arábia Saudita, antes da desistência da intenção de se candidatar.

Resta dizer que sobram apenas dois projetos que mantêm a intenção de apresentar uma candidatura: Portugal, Espanha e Marrocos, por um lado, Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai, por outro lado.