A FIFA aprovou esta terça-feira o novo modelo para o Campeonato do Mundo de Clubes, que será disputado a partir de 2025.

O novo formato terá 32 equipas participantes e será disputado a cada quatro anos. Aprovado por unanimidade no conselho da FIFA, que decorre em Kigali, no Ruanda, a competição terá oito grupos de quatro equipas uma fase a eliminar, a partir dos oitavos de final.

Já apurados para o Mundial de Clubes de 2025 estão os campeões continentais de 2021 a 2024. Além dos detentores da Liga dos Campeões e da Taça Libertadores nesse período, a UEFA terá mais oito vagas extra e a CONMEBOL mais duas, com o apuramento destas equipas a ser sustentado pelo coeficiente no respetivo ranking continental desse quadriénio.

As confederações africana, asiática e da América Central e do Norte terão direito a quatro vagas cada, sendo apurados os campeões das quatro edições anteriores da principal competição de clubes da confederação ou, em caso de repetição do título, o clube com melhor ranking.

Com uma vaga apenas ficará a confederação da Oceânia, cujo apurado será o mais bem classificado no ranking entre os vencedores da prova continental, e o país anfitrião do torneio, cujo critério de apuramento será determinado posteriormente.

Para além disso, ficou determinado um limite máximo de dois clubes por país será estipulado, o que abre maiores expectativas algum clube português a integrar uma das 12 vagas europeias.

Além deste novo Mundial, a partir de 2024, a FIFA organizará também um torneio anual em que o finalista da Liga dos Campeões defrontará o vencedor do play-off entre os campeões das outras confederações. Esta nova competição não será o Mundial de Clubes, pelo terá nova designação.