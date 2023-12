Bernardo Silva deixou elogios ao Fluminense, equipa que foi goleada pelo Manchester City na final do Mundial de Clubes.



«Vimos o que o nosso treinador nos disse que ia acontecer. Uma equipa chata porque não bate a bola. Tradicionalmente, o jogador brasileiro tem muita qualidade, muita técnica, então é difícil roubar-lhes a bola. O Fluminense que mete muitos jogadores numa zona, não arrisca bater longo e tenta sempre jogar curto para encontrar os espaços. É muito difícil, em alguns momentos pressionaram-nos. Tivemos a sorte de marcar cedo, o que ajudou muito a controlar o jogo. O 2-0 ao intervalo ajudou a equipa a manter-se calma para controlar os momentos do jogo. Estou muito feliz por ganhar frente a uma equipa difícil, que ganhou a Libertadores e mereceu estar aqui», referiu o médio, em declarações à Cazé TV.



«Estudámos bem o Fluminense e foi importante já que, como disse, é uma equipa que gosta muito de tocar a bola de pé para pé. E resultou estudar a equipa do Fluminense, pois logo no início fizemos o golo que fizemos num roubo de bola e em alguns momentos poderíamos ter feito mais um ou outro golo. Foi um momento em que o nosso treinador disse que tínhamos que ser muito agressivos na pressão alta, senão com a qualidade dos jogadores do Fluminense, eles iam quebrar a nossa primeira linha e isso poderia criar-nos dificuldades», acescentou ainda o internacional português.



Lembre-se que Bernardo foi titular, tal como Rúben Dias, na goleada dos citizens por 4-0 frente ao campeão da América do Sul - Matheus Nunes entrou para os dez minutos finais. Um resultado construído com um autogolo de Nino, um golo de Foden e dois de Álvarez.