Rodri foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes, prova que o Manchester City conquistou após golear o Fluminense na final.



O médio espanhol recebeu a Bola de Ouro referente ao torneio enquanto colega de equipa, Kyle Walker, acabou no segundo lugar. John Arias, avançado do Flu, fechou o pódio.



Já Álvarez foi o melhor marcador da competição com quatro golos.

Rodri vence a Bola de Ouro do Mundial de Clubes! 😍



Kyle Walker e Arias conquistam a segunda e terceira posição 👏#sporttvportugal #mundialdeclubes #manchestercity #fluminense pic.twitter.com/6vFu7bzaW7 — sport tv (@sporttvportugal) December 22, 2023