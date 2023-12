O Al Ahly do Egito conquistou o terceiro lugar no Mundial de Clubes, batendo os japoneses do Urawa Red Diamonds por 4-2.

Os campeões africanos estiveram sempre por cima na partida realizada esta sexta-feirana Arábia Saudita. Yasser Ibrahim marcou aos 19 minutos e o sul-africano Percy Tau aumentou a vantagem aos 25.

Ainda antes do intervalo, o guineense Kanté reduziu a desvantagem.

Na segunda parte, o dinamarquês Alexander Scholz fez o empate, de grande penalidade, mas a alegria dos campeões da Ásia durou pouco, já que Koizumi fez um autogolo aos 60 minutos.

Os egípcios souberam gerir a vantagem oferecida e ainda a conseguiram aumentar: Maaloul marcou um grande golo de livre direto já no tempo de compensação – ele que, pouco antes, tinha desperdiçado uma grande penalidade.