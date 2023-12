A Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem acusou o ex-Benfica Gabigol de tentativa de fraude num exame de controlo antidoping.

O episódio remonta ao passado dia 8 de abril e aconteceu no Ninho do Urubu, centro de treinos do Flamengo. Caso seja condenado, Gabigol arrisca até quatro anos de suspensão.

De acordo com o Globoesporte, o avançado brasileiro é acusado de ter dificultado a realização do exame. A denúncia alega que o jogador fez esperar os responsáveis pela recolha, além de os ter desrespeitado, assim como não terá cumprido os procedimentos habituais.

Ao contrário dos companheiros de equipa, Gabigol não realizou o teste antes do treino. Depois da sessão de trabalho, o ex-Benfica ignorou os elementos do controlo antidoping, almoçou normalmente e, de seguida, dirigiu-se à casa de banho. O avançado terá ficado irritado ao ver que um dos responsáveis o seguiu e entregou o frasco aberto, ao contrário da orientação que recebeu.

O jogador de 27 anos terá ficado insatisfeito por ser presença habitual na lista de jogadores que passam pelo controlo antidoping, que costuma acontecer sem aviso prévio da Autoridade Brasileira de Controlo de Dopagem nos centros de treinos dos clubes brasileiros.

A denúncia, que foi entregue na quinta-feira, solicita que o jogador seja intimado a prestar declarações, assim como o chefe do departamento médico do Flamengo e o capitão Everton Ribeiro. O Flamengo, em nota citada pelo Globoesporte, diz que ainda não foi notificado e, caso o venha a ser, «atuará na defesa do atleta».

«Não obstante, pode adiantar que não houve qualquer conduta intencional ou tentativa do atleta para afetar ou impossibilitar o controlo de dopagem. O Flamengo confia na justiça desportiva e entende que os factos narrados não configuram uma falta típica, sendo não mais que um mal entendido», alega o Mengão.