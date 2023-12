Bruno Henrique confirmou que renovou contrato com o Flamengo. Após o jogo com o São Paulo, em declarações aos jornalistas, o avançado disse que está de corpo e alma no emblema rubro-negro.

«A minha situação já está encaminhada. Não há risco. Zero. Da minha parte está tudo assinado. Fico mais três anos.»

A temporada do Flamengo terminou com uma derrota no terreno do São Paulo por 1-0 em pleno Morumbi, mas os adeptos do emblema carioca receberam agora a boa notícia da continuidade de Bruno Henrique.