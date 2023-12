Matheus Nunes esteve em particular destaque na vitória do Manchester City sobre os japoneses do Urawa Red Diamonds (3-0), na meia-final do Mundial de Clubes que está a decorrer na Arábia Saudita. No final do jogo, o internacional português, nascido no Brasil, revelou uma motivação extra para bater o Fluminense na final que está marcada para a próxima sexta-feira: a família é toda do Flamengo.

«Toda a minha família deve estar muito feliz porque vou poder disputar este jogo com o Fluminense. São todos flamenguistas, não tem nenhum do Fluminense, não tem nenhum tricolor e vai ser um jogo especial. Espero desfrutar muito e ganhar», destacou o antigo jogador do Sporting aos microfones da TV Globo.

Matheus Nunes mudou-se com a mãe para Portugal quando tinha treze anos, mas na infância chegou a jogar no Flamengo. «Vai ser especial, já joguei na escolinha do Flamengo quando era criança e joguei várias vezes contra o Fluminense. Sempre foi uma grande rivalidade», recordou.

Apesar da rivalidade, o médio do Manchester City demonstra total respeito pelo adversário da final do Mundial de Clubes. «Acho que eles irão tentar disputar o jogo connosco, pois é uma final e tudo pode acontecer e fica um jogo mais aberto. Eles vão tentar impor o jogo deles, e nós iremos tentar impor o nosso. O mister Diniz é muito bom e por isso chegou na Seleção, mas o nosso mister [Pep Guardiola] também é incrível e espero que ele possa traçar um plano mais forte para que possamos vencer o jogo», destacou ainda Matheus Nunes.

A final do Mundial de Clubes está marcada para as 18h00 da próxima sexta-feira.