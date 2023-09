A seleção de râguebi do País de Gales assegurou este domingo um lugar nos quartos de final do Mundial que está a decorrer em França ao vencer a Austrália, por 40-6, em Lyon. Um resultado que pode deixar os wallabies fora da corrida ainda antes de defrontarem Portugal.

Com os galeses a serem a primeira seleção a apurar-se para a fase a eliminar do Campeonato do Mundo, com 14 pontos em três jogos, os australianos seguem no terceiro lugar do Grupo C com os mesmos seis pontos que Fiji, mas mais um jogo disputado.

O que significa que se Fiji vencer a Geórgia com ponto de bónus, no próximo sábado, assegura também, desde logo, a qualificação para os «quartos», uma vez que tem vantagem no confronto direto com os australianos.

Portugal e Austrália defrontam-se no domingo, em Saint-Étienne, um dia após Fiji e Geórgia abrirem, em Bordéus, a quarta jornada do Grupo C.

Também em Bordéus, este domingo, os galeses «só» fizeram três ensaios frente à Austrália e, por isso, não somaram o ponto de bónus ofensivo.

No entanto, os galeses foram capitalizando a evidente superioridade através do pé certeiro de Gareth Anscombe, que, aos 12 minutos, substituiu o lesionado Dan Biggar para somar 23 dos 40 pontos dos «dragões vermelhos» com uma transformação, seis penalidades e um drop goal.

No outro jogo deste domingo, a Escócia manteve vivas as esperanças de qualificação para os quartos de final, ao bater o Tonga por 45-17, em Nice, num encontro no qual somou sete ensaios e garantiu o ponto de bónus ofensivo ainda na primeira parte.

A disputar o Grupo B, que inclui as superfavoritas Irlanda e África do Sul, os escoceses têm, agora, cinco pontos em dois jogos e só têm de confirmar o amplo favoritismo frente à Roménia para chegarem à última jornada, frente à Irlanda, com possibilidades de discutir o apuramento.