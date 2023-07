A seleção brasileira informou que Nycole Raysla é baixa de última hora para o Campeonato do Mundo.



Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a jogadora do Benfica sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o jogo-treino realizado esta terça-feira e não recuperará a tempo do Mundial.



A selecionadora brasileira, Pia Sundhage, chamou Angelina para ocupar a vaga deixada em aberto por Raysla.



Recorde-se que na fase de grupos do Campeonato do Mundo o Brasil vai defrontar Jamaica, Panamá e França.