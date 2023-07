Josefine Hasbo é uma das jogadoras que está ao serviço da seleção dinamarquesa no Mundial Feminino, e pode bem dizer-se que é uma futebolista bastante ocupada.

A média de 21 anos começou a jogar profissionalmente na Dinamarca desde muito cedo, primeiro no BSF e depois no Brondby, mas apesar de ser um dos destaques do campeonato dinamarquês, nunca se desleixou na escola.

De tal maneira que hoje em dia estuda numa das universidades mais prestigiadas do mundo: nada mais nada menos do que Harvard.

«É um pouco estranho que precise de levar o meu livro de microeconomia para os estágios, mas esse é o equilíbrio de que preciso», confessou, há uns meses.

Foi este ano, aliás, que Hasbo se mudou para os Estados Unidos e onde se divide entre as salas de aula e os relvados, para representar a equipa da Universidade de Harvard na Ivy League.

Assim, Hasbo terá sempre o futuro assegurado.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.