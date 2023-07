A Seleção Brasileira é uma das mais experientes do Mundial Feminino e conta com nomes como, por exemplo, Marta, apenas e só considerada uma das melhores jogadoras de sempre.

Por isso, quem diria que a grande figura da estreia da canarinha no Campeonato do Mundo de 2023 ia ser Ary Borges, a jovem de 23 anos anos que marcou três golos e fez uma assistência na goleada por 4-0 diante do Panamá?

Mas afinal, quem é Ary Borges?

A jogadora do Racing Louisville nasceu no dia 28 de dezembro de 1999, em São Luís, no Estado do Maranhão, e foi lá que viveu até aos dez anos, criada pela avó, já que os pais se haviam mudado para São Paulo, à procura de melhores condições de vida.

Foi aliás a avó que a incentivou a jogar futebol desde tenra idade, e por isso, quando Ary se mudou para São Paulo e se reencontrou com os pais, mais de seis anos depois, já tinha o bichinho da bola bem presente.

Na enorme cidade paulista, apesar das dificuldades da família, tudo se fez para que Ary perseguisse o sonho de ser futebolista. O pai, Dino Borges, pôs a filha a jogar com homens 20 anos mais velhos. A jogadora brilhou e começou depois a jogar no Centro Olímpico.

«Essa menina fez tudo isso comigo e agora tá arrebentando!», disse Dino, ao programa Encontro

Daí passou para o Sport, onde se estreou profissionalmente, e depois o São Paulo, antes da troca para o rival Palmeiras, onde conquistou uma Taça Libertadores – marcou na final ao Boca Juniors.

Atualmente está no Racing Louisville, dos Estados Unidos da América, mas não esquece as raízes: continua a falar todos os dias com a avó e faz videochamadas regulares com os pais.

Apesar de ser jovem, Ary é uma das figuras mais carismáticas da seleção brasileira e posiciona-se publicamente como ativista: mostrou-se contra a candidatura brasileira para receber o Mundial 2027 e mais recentemente criticou contratação de Cuca pelo Corinthians, no período em que surgiram as informações de uma condenação por violação por parte do treinador, em 1989.

Isto tudo enquanto dá show no Mundial pelo Brasil.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.