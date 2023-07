A italiana Francesca Durante é a «cromo do dia» do Mundial feminino, uma rubrica diária do Maisfutebol, para acompanhar ao longo da fase final da competição que está a decorrer na Austrália e na Nova Zelândia.

Tem 26 anos e é a última barreira às adversárias para bater Itália no Mundial 2023. Francesca Durante, guarda-redes, foi a titular nas duas primeiras jornadas da competição e, paralelamente ao futebol, tem um percurso com gostos e atividades distintas, dentro e fora do desporto.

A guardiã destacou-se na sua segunda época pelo Inter de Milão, em 2022/23, tendo mesmo ganho o lugar no onze titular a Laura Giuliani até ao momento.

Trata-se de uma guardiã extravagante, que decidiu focar-se no futebol depois de uma reflexão séria. «Eu costumava jogar futebol e ténis, mas depois apercebi-me que passava cada torneio de ténis para jogar futebol», contou.

Fora do desporto, Durante está a estudar engenharia eletrónica e também ama tocar guitarra. Em janeiro de 2023, venceu o prémio eBay Values Award, pelo seu comportamento fora dos relvados. «Sempre tive uma paixão pelo estudo», admitiu.

De resto, há ainda outra curiosidade na guardiã que, antes do Inter de Milão, representou Hellas Verona, Fiorentina, Jesina, ACF Firenze, Scalese e ASD Sarzanese: em 2020/21, quando passou pelo Verona, vestiu a camisola com o número 2, em vez do mais habitual número 1.

A Itália, atual segunda classificada do grupo G, com três pontos, menos três do que a líder Suécia e mais dois do que África do Sul e Argentina, defronta as sul-africanas na quarta-feira (08h00), na decisão do apuramento para os oitavos de final.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.