Em estreia num Mundial feminino em 2023, Portugal chega à terceira e última jornada do grupo E com hipóteses de qualificação para os oitavos de final, mas tem uma missão difícil e exigente pela frente: em Auckland, a partir das 08h00 de terça-feira (hora de Portugal Continental), as comandadas de Francisco Neto defrontam a atual campeã do mundo, os Estados Unidos. À mesma hora, há duelo entre Países Baixos e Vietname.

Nesta altura, os Estados Unidos lideram com quatro pontos, os mesmos dos Países Baixos, mas com vantagem no saldo de golos, o primeiro critério de desempate em caso de igualdade pontual (4-1 das norte-americanas, para 2-1 das neerlandesas). Portugal tem três pontos (2-1 em golos) e o Vietname, ainda sem pontuar (0-5 em golos), está matematicamente afastado da luta pelos oitavos de final.

A seleção nacional sabe que a tarefa é difícil pelo adversário que tem pela frente, mas também sabe duas coisas: que só depende de si para um apuramento histórico e que é obrigatório pontuar.

Sem olhar a terceiros, basta a Portugal vencer os Estados Unidos para aceder aos oitavos de final. Vencendo às norte-americanas, Portugal até passa no primeiro lugar do grupo se os Países Baixos não baterem o Vietname. Passa em segundo lugar, caso as neerlandesas também vençam.

No entanto, há outro cenário que pode dar o apuramento a Portugal. Se os Países Baixos perderem ante o Vietname, à equipa lusa basta o empate frente às norte-americanas. Este cenário colocaria portuguesas e neerlandesas com quatro pontos cada, mas como nesta altura as duas seleções têm exatamente o mesmo saldo e diferença de golos (2-1, um positivo), a derrota colocaria Países Baixos com pior saldo face a Portugal. Aqui, os Estados Unidos passariam em primeiro lugar, seguidos de Portugal.