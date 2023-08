A nigerina Asisat Oshoala é a «cromo do dia» do Mundial feminino, uma rúbrica diária do Maisfutebol para acompanhar ao longo da fase final da competição que está a decorrer na Austrália e Nova Zelândia.

A Nigéria defronta a Inglaterra esta segunda-feira na luta por uma vaga nos quartos de final e conta com a avançada de 28 anos Barcelona como principal ameaça à continuidade das campeãs da Europa na competição.

Uma jogadora com um currículo notável que já deixou a sua marca no Mundial ao marcar o golo da vitória das Superáguias no triunfo sobre a anfitriã Austrália (3-2). Um golo determinante até porque a seleção africana, nos outros dois jogos, com o Canadá (0-0) e Irlanda (0-0), ficou em branco.

Asisat chegou a este Mundial já com um estatuto inabalável, não só por jogar no Barcelona, mas sobretudo por já ter sido distinguida por cinco vezes como melhor jogadora de África (um recorde), além de ter sido a primeira jogadora africana a estar nomeada para a Bola de Ouro.

Mas a verdade é que Asisat teve de contrariar a vontade dos pais para singrar no futebol. Numa recente entrevista, a internacional nigeriana recorda que ia para casa a inventar histórias mirabolantes para explicar o atraso no regresso da escola, quando, na realidade, tinha estado a jogar à bola com os amigos.

A pequena Asisat acabou por fazer um acordo com os pais e prometeu que, caso não singrasse no futebol até aos 20 anos, pendurava as botas e ia dedicar-se a formação em direito como os pais pretendiam.

A versátil jogadora do Barcelona deu tudo o que tinha e acabou mesmo por ter sucesso com a bola nos pés.

Asisat já tinha estado no Mundial de sub-20, em 2012, ainda como médio defensiva, mas regressou à mesma competição, dois anos depois, como ponta de lança e terminou mesmo como melhor marcadora desse Mundial.

Falta agora saber se os golos de Asisat Oshoala vão voltar a aparecer esta segunda-feira e se vão ser suficientes para destronar as campeãs da Europa em título.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.