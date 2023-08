A inglesa Ella Toone é a «cromo do dia» do Mundial feminino, uma rúbrica diária do Maisfutebol para acompanhar ao longo da fase final da competição que está a decorrer na Austrália e Nova Zelândia.

A seleção feminina de Inglaterra, campeã da Europa em título, é uma das mais fortes candidatas à vitória do Mundial que está a decorrer na Austrália e Nova Zelândia e conta no seu plantel com uma espécie de «joker», que salta do banco para decidir e que se inspira em dois portugueses.

Apesar de ter começado a carreira no Manchester City, Ella nunca escondeu o seu «amor» pelo vizinho United onde joga desde 2018/19. Natural de Tyldesley, perto de Wigan, a pequena Ella cresceu a imitar Cristiano Ronaldo nas traseiras do jardim da sua casa e atualmente inspira-se nas movimentações de Bruno Fernandes que procura aplicar na sua forma de jogar.

Toone já tinha dado nas vistas no Europeu de 2022, também a partir do banco, com destaque para o golo da reviravolta diante da Espanha (2-1), nos quartos de final, e depois com o primeiro golo da vitória sobre a Alemanha na final de Wembley (2-1).

Uma jogadora que se destaca tanto a marcar golos, como a criá-los, uma vez que está invariavelmente entre as jogadoras com mais assistências na liga inglesa feminina, um pouco à imagem da sua maior referência da atualidade, Bruno Fernandes.

Apesar de não ser titular indiscutível na seleção inglesa, Toone deixa sempre a sua marca bem vincada quando é chamada ao jogo com a sua capacidade para fazer passes que atravessam as defesas contrárias e que abrem muitas vezes caminho para o ataque fluido de Marc Skinner no Manchester United.

É a melhor amiga de Alessia Russo, uma das estrelas desta seleção inglesa que chegou aos oitavos de final com vitórias sobre a China (6-1), Dinamarca (1-0) e Haiti (1-0). Segue-se a Nigéria, na próxima segunda-feira. Caso seja necessário, Bruno...perdão, Ella Toone está preparada para saltar do banco e decidir.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.