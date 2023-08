A jamaicana Allyson Swaby é a «cromo do dia» do Mundial feminino, uma rúbrica diária do Maisfutebol para acompanhar ao longo da fase final da competição que está a decorrer na Austrália e Nova Zelândia.

A Jamaica já uma das sensações do Campeonato do Mundo feminino que está a decorrer na Austrália e na Nova Zelândia, uma vez que, com apenas um golo marcado, garantiu a qualificação para os oitavos de final, num grupo poderoso que contava com a França e com o Brasil. A autora do golo solitário das Reggae Girlz, marcado no triunfo sobre o Panamá, teve a assinatura de Allyson Swaby que está neste Mundial acompanhada pela irmã Chantelle.

Nascida nos Estados Unidos, em Connecticut, mas filha de pais jamaicanos, Swaby tem sido a pedra basilar da defesa da Jamaica desde a sua estreia, já em 2018. Foi determinante na qualificação para o Mundial de 2019, em França, onde já tinha partilhado o relvado com a irmã.

Uma defesa que tem preferência por um futebol direto, por um futebol mais vertical, colocando a bola o mais longe possível da baliza jamaicana. Destaca-se na relva pelo seu porte atlético que lhe também permite tanto fazer marcações cerradas, como ganhar duelos nas alturas.

Foram, aliás, essas características que lhe valeram uma transferência para a Roma onde atuou durante três anos, ajudando o clube italiano a alcançar o seu primeiro grande título, com uma vitória sobre o Milan na final da Taça de Itália.

Depois da Roma acabou por regressar aos Estados Unidos para jogar no Angel City, mas acabou por ser emprestada ao Paris Saint-Germain por um período de seis meses.

A verdade é que as duas passagens pela Europa deram-lhe a experiência que agora está a demonstrar nesta fase final.

A Jamaica marcou apenas um golo, no triunfo sobre o Panamá (1-0), mas também impôs nulos à França e, na derradeira jornada, ao Brasil, sempre com Allyson Swaby em plano de destaque, deixando as brasileiras pelo caminho e acompanhando a França para a fase a eliminar.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.