A portuguesa Ana Capeta é a «cromo do dia» do Mundial feminino, uma rúbrica diária do Maisfutebol para acompanhar ao longo da fase final da competição que está a decorrer na Austrália e Nova Zelândia.

Quem se levantou cedo esta terça-feira para ver o Portugal-Estados Unidos no Mundial feminino voltou, com certeza, a levantar-se no início do período de compensação, quando Ana Capeta destacou-se diante da guarda-redes do Estados Unidos e atirou ao poste. Um momento que demorou uma eternidade, com a bola a passar por Narher e a encaminhar-se dolorosamente contra o ferro. Foi, assim, por centímetros, que Portugal não garantiu uma qualificação histórica para os oitavos de final.

É a imagem que marca definitivamente a primeira presença de Portugal numa fase final, embora Ana Capeta, ainda a quente, tenha defendido o contrário. «Isso já passou, o orgulho é o que fica sempre, essa bola ao poste ninguém se vai lembrar amanhã», atirou a atacante do Sporting no final do jogo.

Uma jogadora que, curiosamente, entrou para o mundo do futebol como guarda-redes. «Lembro-me que ela chegava ao intervalo e chorava porque queria ir para a frente. Depois o treinador metia-a na frente e ela marcava golo», contou Pedro Fialho, um amigo de Capeta, ao Canal 11.

Ana Capeta, de 25 anos, deu os primeiros pontapés na bola bem cedo, no Operário Rio Moinhos, em Aljustrel, onde cresceu. Depois jogou ainda no Aljustrelense, Castro Verde, Ouriense e no Clube Atlético, mas o seu sonho era jogar no Sporting, o seu clube do coração.

Quando recebeu o primeiro convite do clube de Alvalade, em 2016/17, a jovem Capeta não queria acreditar e chegou a pensar que era uma brincadeira.

O sonho acabou por cumprir-se, mas saiu em 2021, primeiro para o PSV Eindhoven, e depois para o Famalicão, mas em 2022 acabou por regressar ao Sporting onde ainda joga na atualidade.

Esta terça-feira, diante da guarda-redes adversária, ficou a centímetros de marcar um golo imemorável. Ficou o «orgulho», como defende Ana Capeta.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.