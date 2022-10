O Marselha foi a última cidade francesa a anunciar que vai aderir ao boicote à transmissão de jogos do Campeonato do Mundo em ecrãs gigantes, como é habitual em anos de Mundial, em forma de protesto contra o desrespeito pelos direitos humanos e ambientais no Qatar.

Depois dos anúncios de Lille, Estrasburgo, Rodez e Bordéus, Marselha também anunciou que vai aderir ao boicote, através de um comunicado.

«Marselha está fortemente ligada aos valores de partilha e solidariedade no desporto e determinada a construir uma cidade mais verde, portanto não pode contribuir para a promoção deste Campeonato do Mundo no Qatar. A cidade lamenta que a competição se tenha transformado numa catástrofe humana e ambiental», refere a autarquia.