A seleção do Kowait, comandada por Rui Bento, empatou esta quinta-feira na visita à Índia (0-0), em jogo de apuramento do grupo A da zona asiática para o Mundial2026.

Num grupo liderado pelo Qatar, já qualificado, com 12 pontos, India (5 pontos) e Koweit (4), continuam na luta pelo segundo lugar, a par do Afeganistão que, também com 4 pontos, defronta ainda esta quinta-feira o Qatar.

Na última jornada, a Índia vista o Qatar, enquanto o Koweit recebe o Afeganistão.

Esta segunda fase da zona asiática (AFC) apura os dois primeiros classificados dos nove grupos, num total de 18 equipas, para a terceira fase de qualificação para o próximo Mundial e automaticamente para a Taça da Ásia.

Classificação do Grupo A: Qatar, 12 pontos (menos um jogo); Índia, 5; Koweit e Afeganistão, 4 (menos um jogo).