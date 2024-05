O Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, venceu, este sábado, o Yokohama, por 5-1, e venceu a Liga dos Campeões Asiática.

Na primeira mão, a equipa que eliminou o Al Nassr de Cristiano Ronaldo e o Al Hilal de Jorge Jesus, perdeu frente aos nipónicos, por 2-1, mas o resultado da segunda mão a ser bastante diferente e com um agregado final de 6-3.

Rahimi (8m e 67m), Kaku (33m) e Laba (90+1 e 90+5) marcaram os golos do Al Ain. Yan foi o único marcador do Yokohama, aos 40m. William Popp foi expulso momentos antes do intervalo e condicionou o jogo.

Com este resultado, o Al Ain garantiu presença no Mundial de Clubes de 2025.

De recordar que foi com o Al Ain que a equipa de Jorge Jesus terminou a sequência de 34 vitórias consecutivas, depois de perderem por 4-2 nas «meias» da competição.