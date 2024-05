O Sporting venceu o FC Porto por 35-33 e é o novo campeão nacional de andebol.

No Pavilhão João Rocha, os leões precisavam apenas de um empate para confirmarem a conquista do troféu, que surge quatro anos depois da última vitória. Depois de um início de jogo com maior ascendente dos comandados de Carlos Resende, o Sporting passou para a frente do marcador a meio do primeiro tempo.

Ao intervalo, 18-13 era o resultado (favorável aos leões), que vieram para a segunda metade com maior conforto no jogo. Ainda assim, os tetracampeões nacionais deram uma boa resposta e a vantagem que chegou a ser de sete golos ficou reduzida a apenas um, já em cima do apito final do árbitro.

Só que a jogar com dois resultados (empate ou vitória), o Sporting acabou por ser mais feliz e perante a euforia dos adeptos confirmou a conquista do 22.º título de campeão nacional da história.

Destaque para os nove golos de Salvador Salvador, que não terminou o encontro devido a lesão. Do lado dos azuis e brancos, Victor Iturriza assinou sete remates certeiros, insuficientes para impedir a festa leonina.