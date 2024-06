O Cuiabá de Petit goleou o Fortaleza por 5-0, naquele que foi o resultado mais expressivo da última jornada do Brasileirão, enquanto o Vasco da Gama não foi além de um empate diante do Cruzeiro (0-0), naquele que foi o terceiro jogo de Álvaro Pacheco no Brasileirão sem conseguir vencer.

Começamos pelo jogo no Arena Pantanal em que o Cuiabá entrou praticamente a ganhar com um golo de Clayson, logo aos 2 minutos, num jogo em que a equipa de Petit resolveu até ao intervalo, mas que depois jogou a segunda parte já sem o treinador português no banco, devido a uma enorme confusão antes do intervalo.

Antes disso, o Cuiabá impôs o seu domínio e dilatou a vantagem com golos Ramon e Jonathan Cafú. Foi já a vencer por 3-0, no período de compensação do primeiro tempo, que se deu a confusão junto ao banco do Cuiabá. Na ânsia de chegar a uma bola para fazer um lançamento, Kayzer empurrou Petit e foi expulso. Petit viu cartão amarelo, tal como Britez, que aplaudiu a decisão do árbitro, viu um segundo cartão amarelo e também foi expulso. O lance ainda foi revisto pelo VAR e o árbitro decidiu trocar a cor do cartão de Petit e também expulsou o treinador português.

O jogo foi, assim, retomado, com o Cuiabá sem treinador no banco e com o Fortaleza reduzido a nove e, mal recomeçou, a equipa da casa, num rápido contra-ataque, chegou aos 4-0. O Cuiabá acabou por chegar à mão cheia de golos na segunda parte, num penálti a punir uma mão de Tinga, convertido por Fernando Sobral.

Com esta vitória, o Cuiabá, com 7 pontos, subiu até ao 14.º lugar, enquanto o Fortaleza, com 10, segue no 12.º posto.

Entretanto, o Vasco da Gama de Álvaro Pacheco somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer, ao não ir além de um nulo, no Estádio São Januário, diante do Cruzeiro.

Num jogo com poucas oportunidades, o Vasco até podia ter chegado ao intervalo em vantagem, com destaque para uma oportunidade de Victor Luís, mas os visitantes também podiam ter marcado no arranque da segunda parte.

Com este nulo, o Vasco segue no 15.º lugar, com apenas 7 pontos, enquanto o Cruzeiro cai para o oitavo posto, com 14 pontos.

