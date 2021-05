Vários adeptos do Sporting estiveram dentro da garagem do Estádio de Alvalade a cantar e a apoiar a equipa leonino nos primeiros minutos do encontro com o Nacional.

O grupo concentrou-se junto a uma das bandeirolas de canto, numa zona já perto do relvado, e esteve lá até ao momento em que agentes da polícia os afastaram da zona. No entanto, continuam dentro da garagem de Alvalade, pois os cânticos continuam a ser audíveis.

Veja o momento no vídeo acima associado.

