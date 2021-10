Nacional e Mafra empataram este domingo 1-1 no Estádio da Madeira, em jogo relativo à 9.ª jornada da II Liga, com os visitantes a igualarem já muito próximo do apito final.

Após um nulo ao intervalo, o Nacional foi o primeiro a chegar ao golo, num cabeceamento de Alhassan, aos 61 minutos, com a Mafra a chegar ao empate aos 89, por Pedro Pacheco, na sequência de um pontapé de canto.

Com este resultado, os dois emblemas continuam «colados», a meio da tabela, com os mesmos 12 pontos.