O Benfica apresentou, nesta quarta-feira, as novas camisolas do futebol profissional para a época 2024/25. Na próxima temporada, há o regresso de um detalhe, 50 anos depois. As camisolas terão uma gola em V, branca, numa reedição da camisola de 1974/75.

«Resolvemos pegar numa equipa icónica num momento singular da sociedade portuguesa, e lançámos uma reedição moderna da camisola dos 50 anos do 25 de abril e de uma equipa que deu muitas glórias ao Benfica», explicou Miguel Bento, diretor Comercial e Marketing do Benfica, em declarações citadas no site oficial.

O clube anunciou ainda que terá também uma camisola diferente para a equipa feminina de futebol pela primeira vez, no 50.º aniversário da celebração do Dia Internacional da Mulher. A diferença residirá num logótipo, colocado no interior da gola, alusivo à efeméride.

O Benfica teve a ajuda de seis campeões nacionais em 1974/75 para divulgar a camisola. António Bastos Lopes, Cavungi, Diamantino Costa, José Henrique, Shéu Han e Toni estiveram na loja oficial do clube, no Rossio, em Lisboa, nesta quarta-feira.

«Nove deles, num plantel de 16 ou 17, já cá não estão, e claro que é também para eles uma palavra de saudade, para todos aqueles que, ao longo dessa época, ajudaram à conquista do Campeonato», disse Toni ao site do clube, pedindo que a nova camisola inspire o Benfica para «novas conquistas».