Através do site oficial, a Liga Portugal, presidida por Pedro Proença, assinalou um recorde de assistências no conjunto da I e II Liga, relativamente ao ano passado. Os dados são do Barómetro e Observatório da Liga Portugal.

Em 2023/24, houve mais de 4,2 milhões de espetadores, nomeadamente 4.263.585, nos estádios portugueses. É a melhor marca desde que há registo (2012/13), segundo a entidade.

Por fim, o relatório aponta que estes números representam um acréscimo de 10% face à temporada passada.