Figura do jogo: Leo Jabá

O avançado do Estrela da Amadora foi aposta inicial de Sérgio Vieira e foi o responsável por inaugurar o marcador na Reboleira. O avançado brasileiro fez parte de um tridente ofensivo muito móvel e no início do segundo tempo atirou para o 1-0, à entrada da área, após uma excelente jogada pela direita do ataque do Estrela.

Momento do jogo: Autogolo de Abascal

Momento infeliz para o central do Boavista. O camisola 26 axadrezado foi o único central de raiz a ser titular nos boavisteiros, foi acompanhado pelos laterais Malheiro e Filipe Ferreira, e acabou por comprometer aos 78 minutos. Na sequência de um pontapé de canto, Abascal desviou a bola para a própria baliza e deitou tudo a perder, depois do Boavista ter feito o empate três minutos antes.

Outros destaques

Pedro Malheiro:

O defesa, que tem sido apontado ao Benfica, voltou à titularidade, depois de não ter sido utilizado na goleada por 4-0 frente ao Arouca. Malheiro atuou no centro da defesa e não comprometeu. Contudo, fruto da posição onde atuou, não conseguiu subir pelo corredor da forma que lhe é característica.

André Luiz

Foi um verdadeiro quebra-cabeças para a defesa do Boavista no primeiro tempo. Esteve em todo o lado e criou as maiores ocasiões de perigo dos primeiros 45 minutos. Até introduziu uma bola na baliza adversária, mas estava em fora de jogo. Saiu ao intervalo de forma surpreende, talvez por problemas físicos.

Martim Tavares

O avançado entrou no segundo tempo e foi uma aposta acertada de Petit. Martim Tavares mexeu com o jogo e acabou mesmo por fazer o empate aos 75 minutos, após um pontapé de canto, Na parte final da partida ainda podia ter reduzido, mas a defesa do Estrela afastou o perigo.

Kikas

Outro jogador que saltou do banco para fazer estragos. Kikas confirmou o regresso às vitórias do Estrela de forma oportunista no final do encontro, depois de ter entrado para o lugar de André Luís ao intervalo.