Clássico na Reboleira entre os históricos Estrela e Boavista, que não passavam por um bom momento. A equipa da casa não vencia há quatro jogos, enquanto o conjunto de Petit não conhecia o sabor da vitória há cinco encontros.

Os dois emblemas têm, por esta altura, muitos lesionados. O Estrela apresentou num 343, com os três homens da frente a terem muita mobilidade. Já o Boavista apareceu num 352, com Malheiro, que regressou após ter falhado a goleada com o Arouca, e Filipe Ferreira a juntarem-se a Abascal no centro da defesa. Salvador Agra e Onyemaechi ocuparam as alas dos boavisteiros.

O encontro começou bem quentinho, com muitas faltas, que deram muitas paragens ao duelo entre as duas equipas. Ainda assim, nas bancadas o ambiente foi de grande festa, muito graças à sempre ruidosa claque do Estrela.

No relvado, o jogo só animou aos 23 minutos. André Luiz, a grande figura do primeiro tempo, até marcou, mas estava em posição irregular e o golo foi invalidado.

Pouco depois da meia hora, o avançado dos tricolores voltou a estar perto de fazer estragos. André Luiz acertou no poste, mas desviou com o braço e acabou por ver o cartão amarelo.

O Boavista apenas conseguiu criar perigo de bola parada, através de um livre de Salvador Agra, que Dida defendeu para canto, mas antes do intervalo André Luiz voltou a ameaçar. O cabeceamento do avançado saiu por cima e o jogo foi para o intervalo empatado a zero.

No regresso, o camisola 10 do Estrela ficou nos balneários, de forma algo surpreendente e o segundo tempo começou com oportunidades para os dois lados. Primeiro foi Bruno Onyemaechi a rematar ao lado da baliza do Estrela e do outro lado foi Ronald a estar perto de marcar.

Depois da ameaça, surgiu mesmo o golo. Jogada pela direita do ataque da equipa de Sérgio Vieira, com Leo Jaba, à entrada da área, a fazer o 1-0 para grande festa dos adeptos presentes no Estádio José Gomes.

Petit tentou mexer com o jogo e lançou Martim Tavares e Vukotic na partida e acabou por ser certeiro nas substituições. Aos 75 minutos, e na sequência de um pontapé de canto, Makouta desviou ao primeiro poste e Martim Tavares atirou para o fundo da baliza estrelista.

Contrariedade para a equipa de Sérgio Vieira à entrada do último quarto de hora de jogo, mas a verdade é que o Estrela conseguiu chegar ao triunfo também de bola parada. Canto batido da direita e Abascal, com alguma infelicidade, a desviar para a própria baliza.

Já perto do final do encontro, o Estrela confirmou o triunfo. Não foi só Petit a acertar nas alterações. É que Sérgio Vieira lançou Kikas ao intervalo para o lugar de André Luiz e o avançado, aos 84 minutos, fez o 3-1.

O Estrela regressa assim às vitórias na Primeira Liga e passa a somar 15 pontos, os mesmos que o Boavista, que soma o oitavo jogo sem vencer no campeonato.