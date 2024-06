Sem grandes surpresas, Viktor Gyokeres, do Sporting, foi eleito para o onze do ano da Liga Portugal, na temporada 2023/24. O melhor marcador do campeonato foi eleito pelos treinadores e capitães da competição.

Só na Liga, o sueco jogou em 33 partidas, marcando 29 golos e assistindo outros seis. Foi escolhido cinco vezes jogador e avançado do mês, nesta temporada.

Vários jogadores dos leões receberam a mesma distinção - Pedro Gonçalves e Morten Hjulmand foram os últimos. Gonçalo Inácio, Coates e Diomande estão na defesa. O Sporting foi pronto a felicitar o jogador, através das redes sociais.

𝐄́ 𝐄𝐋𝐄!! 🫱🫲

O inevitável Homem da Máscara @viktor_gyokeres faz parte do 1️⃣1️⃣ do ano da #LigaPortugalBetclic 👏 Que época, Leão 🦁 pic.twitter.com/OgZfcI2FIS — Sporting CP 🏆 (@SportingCP) June 12, 2024

Falta apenas um lugar no onze ideal. Rafa Mujica, ex-jogador do Arouca, foi o último atleta eleito antes de Gyokeres: