Com a camisola do amor, o Nápoles venceu esta noite na receção ao Cremonese, por 3-0, e consolidou a liderança na Serie A italiana.

Mário Rui foi titular e viu Khvicha Kvaratskhelia, esse nome tão difícil de escrever, abrir o marcador ao minuto 22.

Na segunda parte, Victor Osimhen, o suspeito do costume, e Eljif Elmas, aos 65 e 79 minutos, respetivamente, fecharam o resultado.

Após 22 jornadas, o Nápoles é líder do campeonato italiano com 59 pontos, mais 16 do que o Inter de Milão, mas também mais um jogo. O Cremonese é último classificado, já a 11 pontos dos lugares de permanência.