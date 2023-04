33 anos depois, o Nápoles está em vias de voltar a tocar o topo em Itália e conquistar o terceiro Scudetto da sua história.

O título parece uma inevitabilidade há várias semanas, mas ficou mais perto no domingo, com a vitória, conseguida nos descontos, no terreno da Juventus.

E a festa já começou.

O plantel orientado por Luciano Spalletti foi recebido em apoteose em Nápoles: houve direito a uma escolta de motas e muita festa aquando da chegada do autocarro ao estádio Diego Armando Maradona. Os jogadores, claro, vibraram com o momento.

O Nápoles, refira-se, pode ser campeão já na próxima jornada. Para isso, tem de vencer no sábado na receção à Salernitana e esperar que a Lazio não vença em casa do Inter de Milão no dia seguinte.