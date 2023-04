O Benfica e o Sporting venceram, respetivamente, os títulos masculino e feminino do Nacional de clubes de natação.

Em masculinos, os encarnados colocaram um ponto final no longo domínio do Sporting, vencedor das últimas nove edições da competição: somaram 710 pontos contra 682 dos leões e 551 do FC Porto, que ficou em terceiro.

O dia ficou marcado pela despedida de Alexis Santos, atleta de 31 anos do Sporting que ainda venceu os 50 metros bruços depois de ter ficado em terceiro nos 50 metros costas também nesta sexta-feira.

Em femininos, o Sporting superou o Benfica em mais uma batalha acérrima (683 pontos contra 674): foi o oitavo título da equipa feminina do Sporting e o segundo seguido.