Casper Ruud confirmou o estatuto de primeiro cabeça de série e apurou-se para as meias-finais do Estoril Open. O norueguês não deu hipóteses e bateu Seba Báez, vencedor da edição passada do torneio, em dois sets.



O vice-campeão do US Open e de Roland Garros não deu hipóteses ao argentino, 32.º do ranking ATP, conseguiu um "pneu" no segundo set depois de ter vencido o primeiro por 6-3.

Nas meias-finais, Rudd vai defrontar o francês Quentin Halys, que esta sexta-feira derrotou o austríaco Dominic Thiem, com os parciais de 6-1 e 6-4. Cecchinato e Kecmanovic vão jogar a outra meia-final.