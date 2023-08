Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a seleção feminina esta quinta-feira, no Palácio de Belém, com muitos elogios, considerando que a seleção portuguesa foi superior nos três jogos que disputou no Mundial que está a decorrer na Austrália e Nova Zelândia. As jogadoras portuguesas chegaram a Portugal pelas 12h16 horas, escoltadas por dois caças F-16 da Força Aérea portuguesa e foram recebidas, com carinho, por cerca de duas centenas de adeptos.

A receção às navegadoras começou, assim, no Aeroporto Humberto Delgado e prolongou-se, depois, para o Palácio de Belém, onde as navegadoras foram recebidas com pompa e circunstância pelo Presidente da República.

«Nesse jogo, quem parecia a campeã era Portugal. Na televisão via-se a aflição das norte-americanas perante uma equipa que estava superconfiante. No final, a bola foi ao poste e o poste nunca está, em momentos cruciais, onde devia estar», destacou o presidente, salientando sempre o «orgulho» pela prestação das comandadas por Francisco Neto.

Marcelo Rebelo de Sousa elevou depois a fasquia, dizendo que «já estamos a pensar no amanhã com a vitória no próximo Europeu».

«Mais cedo ou mais tarde, recebia sempre. Com a vossa presença na Nova Zelândia, começou a vitória no próximo Campeonato da Europa. E depois no Campeonato do Mundo. Tinha-vos pedido que fizessem tudo para tornar possível o impossível. Fizeram tudo. Mostraram qualidade e jogaram melhor do que os Países Baixos, o Vietname e os Estados Unidos. A vossa qualidade foi superior. Pedi mais do que garra, para dar tudo para além do tudo. E deram. Acho que foram três grandes jogos», exaltou o Presidente.

Marcelo destacou também a importância da prestação da seleção, sobretudo, para as mulheres portuguesas. «Muito obrigado em nome de muitos milhões de portugueses, sobretudo as mulheres. Foram verdadeiramente excecionais. 1,4 milhões de pessoas assistiram ao vosso jogo às 08h30 da manhã. O país estava, e está, mobilizado. Conquistaram definitivamente o país para a vossa causa, da mulher no futebol, no desporto e na sociedade portuguesa. Os mais machistas dos machistas estão esmagados, porque não faziam aquilo», destacou ainda Marcelo.

Fernando Gomes, líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), também antevê um futuro risonho para o futebol feminino. «Estamos convencidos de que foi a primeira participação de muitas. A equipa mostrou a sua qualidade de forma extraordinária em três jogos muito bem conseguidos. Houve uma fiabilidade extrema, um enorme amor à camisola e uma dedicação sem limites», destacou também na cerimónia no Palácio de Belém.

O selecionador Francisco Neto, por seu lado, também destacou o «orgulho» pela prestação nesta primeira fase final. «Não voltámos na data que queríamos e não na data que acho que merecíamos, mas houve muito trabalho e não tivemos medo de ninguém. Demos o que tínhamos e o que não tínhamos», destacou.

Antes da receção no Palácio de Belém, as navegadoras já tinham passado por momentos emocionantes, com destaque para a escolta de dois F-16 da Força Aérea Portuguesa, assim que entraram em território nacional.

As 24 jogadoras portuguesas [Maria Alagoa seguiu diretamente para os Estados Unidos, onde estuda e joga] foram depois recebidas com carinho pelo público português, que ultrapassou as duas centenas, ao qual responderam com palavras de reconhecimento e gratidão.

«É uma aposta da nossa federação, do nosso presidente e de todos os portugueses que acreditaram em nós e aqueles que têm os olhos em nós que continuem a apoiar muito», desejou Dolores Silva, uma das capitãs da equipa de Portugal.